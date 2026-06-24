Mansur Yavaş'ın 'elimi öptü' iddiasına yanıt geldi! "Çok farklı birikmişlikler var..."

Siyasetin gündemi belediye başkanlarının partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçme eğilimi ile çalkalanırken geçtiğimiz günlerde Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da CHP'den istifa etti ve AK Parti'ye geçti. Gazeteci İsmail Saymaz konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Koç için dikkat çeken ifadelerde bulunmuştu.

'ELİMİ ÖPTÜ'

Yavaş, Koç için belediyeye gelerek kendisini ziyaret ettiğini ve elini öptüğünü aktardı.

'ELİNİ ÖPTÜ' İDDİASINA YANIT GELDİ

Yavaş'ın 'el öpme' iddialarına yanıt olarak Koç, "Başkanımla görüşmeyi hafta sonu gittik, sağ olsun Ertan Bey kanalıyla gittik. O çok meşhur 'elini öptü, elini öptü' muhabbeti öyle değil. Başkanımız zaten elini öptürmez tabiatı itibariyle. Kendisini ziyaret ettik, ziyarette kendisine sadece şunu sordum ben ki en büyük sıkıntı bu: 'Yaklaşık 6 aydır ben size ulaşamıyorum. Size benim ilçe başkanım ulaşıyor, benim meclis üyem gelip iki buçuk saat makamınızda durabiliyor. Ben size neden ulaşamıyorum?' O soruya cevap aradım açıkçası ama çok farklı bir cevap aldım kendisinden. 'Bakan Bey'e gittiğinden haberdar etmedin.' dedi. Oysaki ben Bakan Bey'e üç gün öncesinde gitmiştim zaten, cevap o değildi. Dediğim gibi çok farklı birikmişlikler var. Tabii ki kırmadan, dökmeden, rencide etmeden; tabii ki haklının hakkını da kendisine vererek gerekli izahatları yapacağız. Teşekkür ediyorum" cevabını verdi.