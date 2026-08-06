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Son dakika | Aziz Yıldırım başvurmuştu: Cengiz Yıldız gözaltına alındı!

Son dakika haberi: Aziz Yıldırım'ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusunun ardından Cengiz Yıldız adlı şahıs gözaltına alındı.

Son dakika | Aziz Yıldırım başvurmuştu: Cengiz Yıldız gözaltına alındı!

Son dakika haberi: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvurunun ardından “profdraleks” kullanıcı adı hesap sahibi olduğu iddia edilen Cengiz Yıldız gözaltına alındı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Son dakika | Aziz Yıldırım başvurmuştu: Cengiz Yıldız gözaltına alındı! 1

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yıldırım, daha önce Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda da hukuki süreç başlatacağını açıklamış, yaptığı başvurunun ardından savcılık soruşturmayı resmen başlatmıştı.

ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE BİRDEN FAZLA SUÇLAMA YER ALDI

Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım'ın savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde, belgelerle desteklenen birden fazla suçlama yer aldı. Dilekçede, Fenerbahçe Kulübü ve Aziz Yıldırım'a yönelik sistematik paylaşımların yanı sıra, Aziz Yıldırım'ın kızı hakkında fotoğrafı kullanılarak hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriklerin de yer aldığı öne sürüldü.

Son dakika | Aziz Yıldırım başvurmuştu: Cengiz Yıldız gözaltına alındı! 2

HAKARET YAZIŞMALARI İNFİAL YARATMIŞTI

Söz konusu hesabın ortaya çıkan yazışmalarında, Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı görülmüştü.

Yazışmalar sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
utanmaz ahlaksız,insan evlat ile aile ile namus ile sınanmaz,kimse artistlik yapmasın içerden çıkmasın her kimse
Atın içeri akıllansın. Aziz Yıldırım’ın kızına hakaret etmek de ne demek hadsiz !
Helal olsun sana Aziz Baba herkes senin gibi olsa keşke
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