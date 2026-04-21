"Mansur Yavaş'ın gündeminde" diyerek açıkladı: 'İstifa' iddiası çok konuşulacak

CHP'de mutlak butlan davası tartışılmaya devam ederken Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesi de gündeme damga vurmuştu. Son olarak Mansur Yavaş hakkındaki istifa iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi.

YAVAŞ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA İZNİ GÜNDEMDE

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, 2023 yılında Karabük'te düzenlenen seçim mitinginde belediyeye ait bazı araçların kullanıldığı gerekçesiyle Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdiğini açıklamıştı. Yavaş ise basın toplantısı düzenleyerek suçlamaları reddederken iddialara bir bir yanıt verdi.

"KONUŞMANIN ZAMANI GELDİ" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yavaş ayrıca CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar hakkında "Biz bunu seyredemeyiz, artık konuşmanın zamanı geldi" mesajıyla dikkat çekmişti.

'İSTİFA' İDDİASI: "YAVAŞ'IN GÜNDEMİNDE, ÇOK NET"

Şimdiyse Yavaş'ın gündeminde "bir istifa olduğu" iddiası yankı uyandırdı. Gazeteci Sinan Burhan, tv100'de yaptığı açıklamada "Yavaş 'Öyle bir hareket yapalım ki etkili olsun' diyor. Mansur Yavaş'ın gündeminde istifa var, bu çok net" ifadelerini kullandı.

"TÜNELDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ OLARAK GÖRÜYOR"

Konuşmasında önemli görüşmeler yaptığını belirten Sinan Burhan, "Mansur Yavaş, tünelden önce son çıkış olarak görüyor. Özgür Özel'in muhalefet tarzını yetersiz buluyor. Şu andaki salon toplantıları ve mitinglerinin yetersiz olduğunu belirtiyor. Özel ile baş başa yapabileceği bir konuşmayı halka açık bir alanda yapıyor" dedi.

"SİNE-İ MİLLET İFADESİ OLABİLİR"

Mutlak butlan kararı gelmesi durumunda Yavaş'ın CHP'de kalmayacağını ve başka bir partiye de katılmayacağını ileri süren Burhan, "Bağımsız kalır, üçüncü bir yolun adayı olur. Bu onun sinyalini veren bir konuşma. Bir sine-i millet ifadesi olabilir" diye konuştu.

Burhan sözlerinin devamında "Mansur Yavaş'ın gündeminde bir istifa var. Yavaş 'Öyle bir hareket yapalım ki etkili olsun' diyor. 'Demokratik sivil itaatsizliği sonuna kadar kullanalım.' Mansur Yavaş'ın gündeminde istifa var, bu çok net" diyerek çarpıcı iddiayı dile getirdi.