Mansur Yavaş'tan 'Melih Gökçek' çağrısı: "Derhal hakkında soruşturma izni verin! Elimizde büyük deliller var"

ABB Başkanı Yavaş, Melih Gökçek hakkında soruşturma izni verilmesi çağrısında bulundu. İçişleri Bakanı Çiftçi'ye seslenen Yavaş, "Derhal yargılanmasının önünü açın" dedi. Yavaş, hakkındaki soruşturmalara ise "dandik" diyerek veryansın etti.

Mehmet Hazar Gönüllü

İçişleri Bakanlığı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni vermesi geniş yankı uyandırmıştı. Yavaş hakkındaki soruşturmalarda iddialara tek tek yanıt verirken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Melih Gökçek hakkında soruşturma izni verilmesi yönündeki çağrısı konuşmasına damga vurdu.

"SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARINI TUTUKLARSANIZ ÜLKEYİ ZORA SOKARSINIZ"

Mansur Yavaş gündemdeki gelişmeye ilişkin basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Görevini ihmal eden kim varsa, soruşturmayı zamanında yapmayan kim varsa onlar hakkında soruşturma açılması gerekiyor. Seçildikten sonra belediye başkanlarını tutuklarsanız, seçilmiş iradenin tutuklanması anlamına gelen uygulamalarla ülkeyi zora sokacak işler yaparsınız. Dolayısıyla bu uygulamalar artık sona ermelidir. Usulüne uygun soruşturmalar yapılmasına kimsenin itirazı yok. Ancak sadece CHP'li belediyelere yaparsanız burada hukuktan bahsetmek mümkün değildir. Tutukluluk istisnaydı, artık esas oldu.

'MELİH GÖKÇEK' ÇIKIŞI: "GÖRÜŞMEKTEN ÇEKİNMİYOR"

  • Biz para yemiyoruz. Haram bulamazsınız. Halka hizmet için çalışıyoruz. Hakkımızda karar verecek olan seçmenimizdir.
  • Hakkında onlarca şikayetimizin bulunduğu Melih Gökçek, hem kendi hakkında hem de bizimle ilgili soruşturmalarla alakalı müfettişlerle yan yana gelip teftiş kurulunda görüşmekten çekinmiyor. Ne görüşüyorsunuz, yargılayacağınız, soruşturacağınız insanla?
  • Bazı soruşturmalarda Gökçek ailesi gerek adliye gerek teftiş kurulundan çıkmıyor. Böyle bir durumda bizim yaptığımız şikayetlerden doğru sonuç almak mümkün müdür? Bunun adı adalet değil. Zorla bir suç ortaya çıkartmak, isnat etmek doğru davranışlar değildir.

  • Maalesef ikili bir uygulama görüyoruz. Müfettişler hakkında işlem yapılmadı.

  • Onlar yapar, biz yapmayacağız. Aramızdaki fark budur.

"HARAM PARA YEDİĞİME DAİR BİR TANE İDDİA VAR MI?"

  • Gördünüz hakkımdaki dandik soruşturmaları! Para yediğime, haram yediğime, yakınlarımı zengin ettiğime dair bir tane iddia var mı? Zaman zaman kendi ekibimden suç işleyen varsa onları da şikayet ediyorum. 2019 öncesi bu kadar kirli bilinen bir belediye bizler tertemiz bir şekilde ülkenin ve belediyenin yönetilebileceğini göstermek için gayret ediyoruz ve devam edeceğiz.

BAKAN ÇİFTÇİ'YE 'MELİH GÖKÇEK' ÇAĞRISI: "DERHAL SORUŞTURMA İZNİ VERİN"

  • Ben bir suç ihbarında bulunmak istemiyorum. Gökçek'le ilgili bir şikayet yaptık. İmara açılmaması gereken yerler imara açılmış ve FETÖ'ye para aktarmış. Bakanlık her zaman olduğu gibi işleme konulmaması talimatını verdi.

  • Sayın Bakanım, derhal Gökçek hakkında soruşturma izni verin. Onlara soracağımız son derece yoğun ve büyük delillerimiz var. Bir an önce bu emri vermenizi bekliyoruz. Bugüne kadar bu konuyla ilgili, Danıştay'ın bozma kararı üzerine hiçbir müfettiş gelmedi.
  • Melih Gökçek hakkında derhal soruşturma izni verin. Yargılanmasının önünü açın!
"ÇALMADIM, ÇALDIRMADIM; ÇALANIN KARŞISINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİM"

  • Son sözüm de şu olsun: Çalmadım, çaldırmadım. Çalanın karşısında durdum, durmaya da devam edeceğim. Gücüm yettiğince kamu malına elini uzatan herkesle mücadele edeceğim.
