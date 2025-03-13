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Mansur Yavaş'ın merakla beklenen kararı belli oldu: "Kesinlikle" düşünmüyor! İmamoğlu telefon bile açmış

13.03.2025 09:01
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Son dönemde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın hemen her hamlesi gündem yaratmaya devam ediyor. Adaylık kampanyası için il il gezmeyi sürdüren İmamoğlu cumartesi günü Ankara'da ikinci kez "görkemli" bir toplantı düzenleyecek. Yavaş'ın bu toplantıyla ilgili çok konuşulacak kararı kulislerden sızdı. Ayrıca bu toplantının "Yavaş'ı zora düşürmek için" yapılacağı iddiası dile getirildi.

Mansur Yavaş'ın merakla beklenen kararı belli oldu: "Kesinlikle" düşünmüyor! İmamoğlu telefon bile açmış

İBB ve TBB başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkan adayı olmak için Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla yola çıkmıştı. Bu toplantıya Yavaş'ın katılmaması dikkat çekmişti. O günden beri İmamoğlu hemen her gün iki il gezerek toplantı düzenliyor. Şimdi de gözler cumartesi gününe çevrildi. Bu arada Mansur Yavaş da konu her açıldığında adaylığa açık kapı bırakıyor. Cumartesi günkü toplantı ise yeni bir tartışma doğurdu.

MANSUR YAVAŞ'IN KARARI "KESİN"

İmamoğlu'nun gittiği illerde il başkanları ve büyükşehir belediye başkanları da konuşma gerçekleştiriyor. Ancak Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun Ankara'daki iki toplantısına da "kesinlikle" katılmayı düşünmüyor. Nefes'ten Aytunç Erkin, kulislerde konuşulanları şöyle aktardı:

"Şimdi CHP’de yeni bir tartışma konusu daha var. İmamoğlu, Cumartesi günü Mamak’ta Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda partililere hitap edecek. Ekrem İmamoğlu’nun Ankara’daki programının yeri önceki akşam netleşti. İmamoğlu’nun gittiği yerlerde, il başkanı ve büyükşehir belediye başkanının da konuşma yaptığı aktarılırken Mansur Yavaş’ın ne yapacağı merak ediliyor. Şu bilgiyi net vereyim: Yavaş, cumartesi günü yapılacak toplantıya gitmeyi kesinlikle düşünmüyor."

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"KATILMASI UYGUN OLMAZ"

Yavaş'ın bu kararının nedenini yakın çevresine sorduğunu belirten Erkin, aldığı yanıtı şöyle paylaştı:

"Mansur Başkan ‘seçenekler masada’ dedikten sonra gitmesi uygun olmaz. Bunu hem Özgür Özel’e hem de Ekrem Başkan’a masada da söyledi. Üçlü zirvede, ‘Eğer anketler böyle gelirse bir dönem daha iktidarı izleyemeyiz, aday olurum’ diyen bir ismin, toplantıya katılması uygun olmaz. Şimdi kenara çekildi ve izliyor. O gün gelsin ne olacak, göreceğiz. Ama şunu herkes biliyor: Sadece CHP’nin oyu yetmez. Eğer Ekrem Başkan anketlerde çıkıyorsa amenna.”

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"İMAMOĞLU, ERDOĞAN'A KARŞI SEÇİLEMİYORSA YAVAŞ ADAY OLUR"

“Ayrıca herkese aday olacağını söyledi Mansur Başkan. Anketler böyle gelmeye devam ederse aday olmasını bekleyen insanlara ne diyecek? Şunu görmek istiyor: Ekrem Başkan adaylığını sürdürsün, üç sene boyunca götürebiliyorsa devam etsin. Önde çıkarsa anketlerde, kazanacağı garanti olursa aday olmaz! Ama Tayyip Erdoğan’a karşı seçilemiyorsa da o zaman aday olur. Şunu görelim: Tayyip Erdoğan geriyor, Ekrem Başkan da geriyor. Unutmayın Erdoğan hep gererek kazandı.”

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YAVAŞ CHP'DEN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR MU?

“Şunu da görmekte fayda var: Eldeki DEM kartı da gitti. Böyle bir seçenek ortaya çıkarsa, AKP, DEM’le iş birliği yaparsa Mansur Başkan’ın seyredeceğini düşünmüyorum. Kazanamayacağını da görürse oyun bozan olmaz. Bir kez daha altını çizeyim: Yavaş CHP’den ayrılmayı düşünmüyor ama seçeneklerin masada mevcut olduğunu savunuyor. Bakalım daha iki buçuk yıl var. Bütün seçenekler masada mevcut. CHP’den ayrılmayı düşünmüyor.”

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İMAMOĞLU CEPHESİ: "CUMARTESİ GÖRKEMLİ BİR TOPLANTI OLACAK"

Bu arada İmamoğlu çevresine de 'Ankara’da neden ikinci kez toplantı yapıyorsunuz?' sorusunu yönelttim. Dediler ki: 'Orada adaylığını açıkladı Ekrem Başkan Cumartesi günü üyeler gelecek, belediye başkanları gelecek ve görkemli bir toplantı olacak.'

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"İMAMOĞLU YAVAŞ'A TELEFON AÇTI"

Bir not daha: Ekrem İmamoğlu önceki akşam Mansur Yavaş’ı cumartesi günü yapılacak salon toplantısına davet etmek için telefon açtı."

"YAVAŞ'I ZORA DÜŞÜRMEK İÇİN YAPILIYOR"

Öte yandan Erkin, tv100'de yaptığı açıklamada da Ankara’da yapılacak olan ikinci toplantının "Mansur Yavaş’ı zora düşürmek için yapılacağı" şeklindeki iddiayı da dile getirdi.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu
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