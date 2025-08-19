HABER

Mansur Yavaş sessiz kalmadı! "Tüm anketlerde yerle bir oldu"

Beyoğlu Belediye Başkan İnan Güney'in tutuklanmasına ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan tepki geldi. Hukukun işleyişini eleştiren Yavaş tepkisini "Tüm anketlerde adalete güvenin yerle bir olduğunu görmüyor musunuz? İşte bunun sebebi, hukukun hiçbir yerinde karşılığı olmayan bu uygulamalar" sözleriyle dile getirdi.

Hazar Gönüllü

Belediyelere yönelik operasyonlarda birçok CHP'li belediye başkanı tutuklandı. Bu isimlerin arasına son olarak Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney eklenmişti.

MANSUR YAVAŞ: CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI OLUNCA HUKUK TERSİNE İŞLİYOR

ABB Başkanı Mansur Yavaş bu gelişmeye sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mansur Yavaş tepkisini şöyle dile getirdi:

"Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney tutuklandı. CHP’li belediye başkanları söz konusu olduğunda hukuk malesef tersine işliyor.

Esas olan tutuksuz yargılama iken, bizde esas tutuklu yargılama, istisna ise tutuksuz yargılama haline getiriliyor.

"TÜM ANKETLERDE ADALETE GÜVEN YERLE BİR OLDU"

Tüm anketlerde adalete güvenin yerle bir olduğunu görmüyor musunuz? İşte bunun sebebi, hukukun hiçbir yerinde karşılığı olmayan bu uygulamalar.

Unutmayın: Hak, Hukuk, Adalet yoksa, aş da yok; iş de yok; ekmek de yok."

Mansur Yavaş CHP belediye
