Mansur Yavaş'tan gündem olacak çıkış! "Makamı terk etmeye hazırız"

Ankara Büyükşehir Belediye Mansur Yavaş'tan CHP belediyelerine yönelik operasyonlar sonrası gündem olacak bir çıkış geldi. Yavaş, "Bizim seçilmiş belediye başkanlarımızın itibarı, hepimizin itibarı oturduğumuz makamların çok üstündedir. Bizim itibarımız çok önemlidir. Makamı terk etmeye hazırız itibarımız için" ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili sözleri gündem oldu. Seçilmiş belediye başkanlarının itibarlarının tüm CHP'nin itibarı olduğunu dile getiren Yavaş, gerekerse makamlarını terk etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN GÜNDEM OLACAK SÖZLER

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sonrası konuşan Mansur Yavaş, şunları söyledi;

“Birçok yasaya aykırı uygulamalar görüyoruz. Delilden sanığa gitmek gerekirken sanığı ellerine alıyorlar. 2019'dan sonraki bütün dosyaları bize gönderin diyorlar. Niye 2019'dan sonra diyorsunuz cevap yok.

"ÇOK KOMİK SORUŞTURMALAR"

Biraz önce büyükşehir belediye başkanlarımıza sorduk, 'Hakkınızda ne soruşturma var' diye. İnşallah onları bir gün Sayın Genel Başkanımız Meclis kürsüsünden açıklar. Çok komik soruşturmalar. En son bizimle ilgili olanı da biliyorsunuz. 'Hakkında hiçbir delil yok ama yine de soruşturun.' Yine de yargıya güvenmekten başka çaremiz yok, yargıya başvuruyoruz oralardan geri dönüyor.

"MAKAMI TERK ETMEYE HAZIRIZ İTİBARIMIZ İÇİN"

Bizim seçilmiş belediye başkanlarımızın itibarı, hepimizin itibarı oturduğumuz makamların çok üstündedir. Bizim itibarımız çok önemlidir. Makamı terk etmeye hazırız itibarımız için”.

