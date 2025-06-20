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Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun avukatının tutuklanmasına tepki: "Usülsüzlük"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı makamında kabul eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasıyla ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Yasanın açık olduğunun altını çizen Yavaş, "Avukat müvekkilini savunmak zorundadır. Avukatın tutuklanması, yargılamada eksiklik ve usulsüzlüktür." diye konuştu.

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun avukatının tutuklanmasına tepki: "Usülsüzlük"
Devrim Karadağ

Yargılandığı dava sebebiyle 147 gün cezaevinde kalan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tahliyesi sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Mansur Yavaş, Özdağ'ı makamında kabul ederken; ikili daha sonra kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

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ÜMİT ÖZDAĞ: "SADECE BENİM DEĞİL AİLEMİN DE YANINDA OLDU"

Cezaevinde geçirdiği süre boyunca Yavaş'ın desteğini sürekli hissettiğini vurgulayan Zafer Partisi lideri Özdağ, "Bu süreçte, Mansur Başkanım sadece benim değil; ailemin de yanımda oldu. Ben de kendisine ve ABB'ye, bu mücadelede yanımda olduğu için teşekkür etmek için geldim." dedi.

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Özdağ'ın ardından kısa bir açıklama yapan ABB Başkanı Yavaş da yaşanan süreçte bir hukuksuzluk olduğunu belirtti.

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İMAMOĞLU'NUN AVUKATININ TUTUKLANMASI

Ekrem İmamoğlu'nun avukatının tutuklanmasıyla ilgili soruya da yanıt veren Yavaş, şunları söyledi:

"Yasa açık, bir avukata soruşturma açılması bakanlığın iznine tabidir. İzin alınmadan tutuklamak hukuka aykırıdır. Avukat müvekkilini savunmak zorundadır. Avukatın tutuklanması, yargılamada eksiklik ve usulsüzlüktür."

Aynı soruya yanıt veren Özdağ da "Askeri darbe dönemlerinde bile avukatlar tutuklanmadı. Olağanüstü dönemlerde bile olmayan bir şeyin şimdi olmasının temelinde düşman ceza hukuku uygulaması var." dedi.

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Avukat Ümit Özdağ
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