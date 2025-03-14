Mansur Yavaş’tan ‘kimsenin yedeği değilim’ çıkışı! İmamoğlu’nun Ankara zirvesine katılmayacak

Ekrem İmamoğlu'nun Ankara toplantısına katılmayacağını açıklayan Mansur Yavaş ”Kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem” ifadelerini kullandı. Yavaş’ın bu çıkışının ardından kulislerde konuşulan ‘cumhurbaşkanı adaylık’ süreci ile ilgili iddialar da bir anda farklı bir boyut kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçimde aday olmaması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını açıkladığı toplantıya katılmaması beraberinde tartışmaları da getirdi.

"Parti bir karar aldı ve ben buna saygı duyuyorum" diyen ve tartışmalara katılmayacağını söyleyen Mansur Yavaş, "CHP’yi dağınık görüntüye sokacak şekilde kendimi asla konumlandırmayacağım" diye ekledi. Yavaş ayrıca, "Ekrem başkana yapılacak hukuksuzlukların sonuna kadar karşısında olacağım" diye belirtti.

Yavaş'ın eski basın danışmanı gazeteci Volkan Gültekin, Habertürk TV'de Mansur Yavaş'ın kendisine gönderdiği mesajı aktardı. Gültekin'in aktardığına göre Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

“BUGÜNE KADAR KİMSENİN KUYUSUNU KAZMADIM”

"Ben siyasete Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde başlamadım. Yıllardır siyaset yapıyorum. Bugüne kadar bildiğim doğruları söylemekten çekinmedim, kimsenin kuyusunu kazmadım, kimsenin derdinden sevinç üretmedim. Bir siyasetçi hakkında 'ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim” diye düşünüyor demek hem o siyasetçiye çok büyük bir ayıptır hem de bana karşı yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir.

“KİMSENİN YEDEĞİ DEĞİLİM”

Ekrem başkana yapılacak hukuksuzlukların sonuna kadar karşısında olacağım. Ayrıca kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem. Bu insani açıdan da siyasi açıdan da hem bana hem Ekrem başkana ayıptır, benim açımdan kabul edilebilir bir şey değil.

“TOPLANTIYA KATILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

Parti bir karar aldı ve ben buna saygı duyuyorum. Tartışmaların içerisinde yer almayacağım ve CHP’yi dağınık görüntüye sokacak şekilde kendimi asla konumlandırmayacağım. Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Bunları günü geldiğinde oturup konuşacağımız daha önce de ifade etmiştim. Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum."

İMAMOĞLU İLE MAKAMIN DA GÖRÜŞECEK

Gültekin,15 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun ABB'de bir araya geleceğini söyledi. Yavaş'ın İmamoğlu'nu makamında ağırlayacağını belirten Gültekin, İmamoğlu'na çiçek takdiminde bulunulacağını ve "hayırlı olsun" mesajı verileceğini ifade etti.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır