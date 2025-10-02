Mardin 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek. Nem oranının %25 civarında olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde de hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 3 Ekim Cuma günü gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 14°C olacak. 4 Ekim Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 25°C, gece sıcaklığının 14°C civarında seyretmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava genel olarak açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 25-26°C arasında olacak. Geceleri ise 14-15°C civarında seyredecek. Rüzgarlar hafif ve kuzey yönünden esecek.

Bu hava koşullarında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Gündüz saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Uygun koruyucu önlemler almak da gereklidir. Gündüz sıcaklıkları 25-26°C olacağı için, hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir.

Güneş altında uzun süre kalmamak gereklidir. Bu nedenle, güneş koruyucu kremler kullanmak faydalı olacaktır. Hava durumu göz önünde bulundurulmalı ve buna uygun şekilde giyinilmelidir. Sağlık açısından gerekli önlemler alınmalıdır.