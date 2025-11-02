HABER

Mardin 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 2-7 Kasım tarihleri arasında hava durumu genel olarak açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 19-22°C arasında değişirken, gece sıcaklıkları 4-11°C seviyelerine inecek. Rüzgar kuzeyden hafif esintilerle esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %59, gün içinde ise %30'a düşecek. Güneş ışınlarının etkili olduğu bu dönemde cilt koruması için uygun kıyafetler giymek önem taşımaktadır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman sağlanacak.

Mardin'de 2 Kasım 2025 Pazar günü hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 11°C seviyelerine inecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 7 km hızla esecek. Nem oranı sabah %59. Gündüz %30, akşam %46 ve gece %55 seviyesinde tahmin ediliyor.

3 Kasım Pazartesi günü hava güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 19°C, gece ise 4°C civarında olacak. 4 Kasım Salı günü de hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı ise 4°C seviyesine düşecek. 5 Kasım Çarşamba günü hava yine güneşli. Gündüz sıcaklığı 22°C olacak, gece sıcaklığı ise 7°C olacak. 6 Kasım Perşembe günü de güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece ise 6°C olacak. 7 Kasım Cuma günü hava güneşli kalmaya devam edecek. Gündüz sıcaklığı 22°C olacak, gece ise 6°C civarında kalacak.

Bu dönemdeki hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 19-22°C arasında olacak. Geceleri sıcaklıklar ise 4-11°C arasında değişecek. Rüzgarlar hafif esintilerle kuzeyden esecek. Nem oranı sabah saatlerinde daha yüksek olacak. Gündüz ve akşam saatlerinde nem oranı daha düşük tahmin ediliyor.

Bu hava koşullarında gündüz güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik geldiği bu dönemde cilt koruması için uygun kıyafetler giymek faydalıdır. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacağından uygun kıyafetler giymek önemlidir. Rüzgarın hafif olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunar. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır.

hava durumu Mardin
