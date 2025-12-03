HABER

Mardin 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 3 Aralık 2025 tarihinde hava 11°C olacak, geceleri sıcaklık 2°C'ye kadar düşecek. Haftanın ilerleyen günlerinde hava parçalı bulutlu ve yağmurlu geçecek. Nem oranı %66 seviyelerinde seyredecek. Pazar günü için hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Hava koşullarındaki değişkenlikler için hazırlıklı olmak önemli. Şemsiye bulundurmak, kat kat giyinmek ve hava durumunu düzenli kontrol etmek gerek. Planlarınızı esnek tutun, sürprizlere karşı hazırlıklı olun.

Melih Kadir Yılmaz

Mardin'de 3 Aralık 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinde hava 11°C olacak. Gece ise sıcaklık 2°C civarında hissedilecek. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar hızla düşecek. Nem oranı %66 seviyesinde. Rüzgar hızı 11 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Perşembe günü, 4 Aralık 2025, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 15°C arasında değişecek. Cuma günü, 5 Aralık 2025, hava hafif sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 3.8°C ile 13.1°C arasında yer alacak. Cumartesi, 6 Aralık 2025, hafif sağanak yağmur beklentisi var. Sıcaklık 5.6°C ile 7.4°C arasında olacak. Pazar günü, 7 Aralık 2025, hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklık 5.4°C ile 14°C arasında değişim gösterecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlikler için hazırlıklı olmak önemlidir. Pazar günü için yanınızda şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farklarından dolayı kat kat giyinmek gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk hissedebilirsiniz. Üst değiştirmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgar hızının hafif olması bekleniyor. Ancak ani rüzgar değişimlerine dikkat etmek önem taşır. Rüzgar geçirebilen giysiler tercih etmek, olası rahatsızlıkları önler. Hava koşullarına uygun ayakkabılar da seçmelisiniz. Özellikle yağışlı günlerde ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur. Hava durumunu düzenli kontrol etmek gereklidir. Planlarınızı esnek tutmanız, sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Bu şekilde, Mardin’deki hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

