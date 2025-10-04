HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 04 Ekim Cumartesi hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Mardin 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 4 Ekim 2025 Cumartesi günü, hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 29°C civarındadır. Akşam saatlerinde sıcaklığın 24°C'ye düşmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 21°C civarında olacak. Rüzgar kuzeyden, saatte 8 km hızla esecek. Nem oranı ise %40 civarında tahmin ediliyor.

Hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 5 Ekim Pazar günü gündüz sıcaklıkları 31°C olacaktır. Gece sıcaklıklarının ise 19°C civarında olması öngörülüyor. 6 Ekim Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 29°C olacak. Gece sıcaklıkları ise yine 19°C civarında kalacaktır. 7 Ekim Salı günü gündüz sıcaklıklarının 26°C olması bekleniyor. Gece sıcaklıklarının ise 16°C civarında olacağı düşünülüyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygundur. Tarım faaliyetleri açısından da verimli bir dönem sunmaktadır. Ancak, yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları su kaybı riskini artırabilir. Dehidrasyon riski nedeniyle, gün boyunca yeterli su tüketmek önemlidir. Güneşten korunmak için uygun kıyafetler giymek de faydalıdır. Rüzgarın kuzey yönünden esmesi, açık alanlarda toz ve alerjenleri artırabilir. Bu nedenle dikkatli olunması gerekir.

Tarım faaliyetleri yürütenlerin sulama sistemlerini kontrol etmesi önemlidir. Bitkilerin su ihtiyaçlarını düzenli olarak takip edilmelidir. Yüksek sıcaklıkların oluşturabileceği yangın riski de göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle ormanlık alanlarda ve tarım arazilerinde gerekli önlemler alınmalıdır. Gün batımından önce açık hava etkinliklerini tamamlamak, akşam serinliğinde rahat bir ortam sağlar.

Sonuç olarak, Mardin'de önümüzdeki günlerde hava koşulları açık ve güneşli kalacaktır. Bu dönemde su tüketimine özen göstermek önemlidir. Güneşten korunmak ve çevresel faktörlere dikkat etmek, sağlıklı bir dönem geçirmenize yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmayı fark edince sağa çektiler ama... Dronu hesaba katmadılarJandarmayı fark edince sağa çektiler ama... Dronu hesaba katmadılar
Türkiye'den Trump’ın 'Gazze' planına Hamas’ın yanıtı hakkında açıklamaTürkiye'den Trump’ın 'Gazze' planına Hamas’ın yanıtı hakkında açıklama

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.