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Mardin 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Mardin 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Mardin'de 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 31°C civarında, gece ise 24°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranının %40 ile %70 arasında değişmesi öngörülüyor.

6 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 36°C, gece ise 23°C olması tahmin ediliyor. 7 Ağustos Perşembe günü gündüz sıcaklığının 35°C, gece ise 25°C olacağı öngörülüyor. 8 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığının 39°C, gece ise 27°C olması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Ayrıca, bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dışarıda bulunmamaları daha sağlıklı olacaktır.

Ağustos ayında Mardin'in iklimi yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları ile karakterizedir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 37.8°C, gece sıcaklıkları ise 22.9°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı oldukça düşüktür. Nem oranı %21 civarındadır.

Böylesi sıcak ve kuru hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve aşırı sıcaklardan korunmak, yaz aylarında sağlıklı kalmanın anahtarıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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