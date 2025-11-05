HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 5 Kasım 2025 tarihi için hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 13°C olarak tahmin ediliyor. 6 Kasım'da benzer sıcaklıklar beklenmektedir. Sıcak günlerde güneşe doğrudan maruz kalmamak önemlidir. Güneş koruyucu kullanmak, bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek sağlık açısından önerilmektedir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunması önemlidir.

Mardin 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 27°C civarında olması tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklığın 13°C olması öngörülüyor. Nem oranı %31 olarak belirlendi. Rüzgar hızı 3.1 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:46'dır. Gün batımı saati 17:16 olarak hesaplanmıştır.

6 Kasım Perşembe günü, gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 14°C olacak. Benzer hava koşulları sunması bekleniyor. 7 Kasım Cuma günü hava sıcaklığının 30°C'ye kadar çıkması olası. Bu dönem içerisinde hava koşullarının açık ve güneşli kalması beklenmektedir.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak tavsiye edilir. Bol su içmek de gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Sıcaklıklar artarken hassas grupların korunması önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunması gerekmektedir. Sıcak hava koşullarına karşı tedbir almak sağlık açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşte Trump'ın 'NASA' adayı!İşte Trump'ın 'NASA' adayı!
Son dakika: CHP'de İstanbul bilmecesi devam ediyor! Gürsel Tekin itirazına ret kararı çıktıSon dakika: CHP'de İstanbul bilmecesi devam ediyor! Gürsel Tekin itirazına ret kararı çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.