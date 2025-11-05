Mardin 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 27°C civarında olması tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklığın 13°C olması öngörülüyor. Nem oranı %31 olarak belirlendi. Rüzgar hızı 3.1 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:46'dır. Gün batımı saati 17:16 olarak hesaplanmıştır.

6 Kasım Perşembe günü, gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 14°C olacak. Benzer hava koşulları sunması bekleniyor. 7 Kasım Cuma günü hava sıcaklığının 30°C'ye kadar çıkması olası. Bu dönem içerisinde hava koşullarının açık ve güneşli kalması beklenmektedir.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak tavsiye edilir. Bol su içmek de gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Sıcaklıklar artarken hassas grupların korunması önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunması gerekmektedir. Sıcak hava koşullarına karşı tedbir almak sağlık açısından önemlidir.