Mardin 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu, açık ve güneşli olacak.

Çiğdem Sevinç

Mardin'de 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu, açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C civarında bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 25°C olarak tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklık 20°C'ye düşecek. Hissedilen sıcaklık 19°C olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %35 olacak. Gündüz nem oranı %26, akşam saatlerinde %39 ve gece %54 tahmin ediliyor.

7 Ekim Salı günü gündüz sıcaklığı 31°C olarak öngörülüyor. Gece sıcaklığı ise 20°C olacak. 8 Ekim Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 29°C olarak bekleniyor. Gece sıcaklığı yine 20°C tahmin ediliyor. 9 Ekim Perşembe günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 21°C olacak. 10 Ekim Cuma günü gündüz sıcaklığı 29°C olacak. Gece sıcaklığı 21°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 28-31°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 20-21°C olacak. Gündüzleri sıcak havalarda açık hava etkinlikleri planlanıyorsa, güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek önerilmektedir. Gece saatlerinde sıcaklıklar 20-21°C civarında kalacak. Hafif bir ceket veya uzun kollu giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Rüzgarlı havalarda dikkatli olmak ve uygun kıyafetler giymek önerilir.

hava durumu Mardin
