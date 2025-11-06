Mardin 06 Kasım Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 19°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 13°C civarında olacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranının düşük seviyelerde kalacağı tahmin ediliyor.

7 Kasım Cuma günü hava sıcaklığının 21°C'ye çıkması öngörülüyor. 8 Kasım Cumartesi günü sıcaklık 22°C'ye yükselecek. 9 Kasım Pazar günü ise sıcaklığın 20°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde hava koşularının genel olarak güneşli kalması bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.