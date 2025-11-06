HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 06 Kasım Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkların 19°C, gece ise 13°C civarında seyredeceği öngörülüyor. Hafif rüzgarın etkili olması bekleniyor. 7 Kasım Cuma günü sıcaklık 21°C'ye, 8 Kasım Cumartesi günü ise 22°C'ye yükselecek. Genel olarak mevsim normallerinde bir hava durumu bekleniyor. İşte detaylar...

Mardin 06 Kasım Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 19°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 13°C civarında olacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranının düşük seviyelerde kalacağı tahmin ediliyor.

7 Kasım Cuma günü hava sıcaklığının 21°C'ye çıkması öngörülüyor. 8 Kasım Cumartesi günü sıcaklık 22°C'ye yükselecek. 9 Kasım Pazar günü ise sıcaklığın 20°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde hava koşularının genel olarak güneşli kalması bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’da kazalar araç kamerasına yansıdıBursa’da kazalar araç kamerasına yansıdı
Hayvan hastalıkları ile mücadelede yol kontrolleri devam ediyorHayvan hastalıkları ile mücadelede yol kontrolleri devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.