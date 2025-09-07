Mardin 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. 8 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığının 34°C olması bekleniyor. 9 Eylül Salı ve 10 Eylül Çarşamba günlerinde hava sıcaklıklarının 33°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları ise 18°C ile 21°C arasında değişecek. Rüzgar hafif esecek. Yağış ihtimali düşük.

Bölgede hava sıcaklıkları yüksek olacak. Öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak yarar sağlar. Günlük hava durumunu takip etmek, planlarınızı buna göre düzenlemenize yardımcı olur. Böylece olası sürprizlerden kaçınabilirsiniz.