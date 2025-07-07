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Mardin 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Mardin 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mardin'de 7 Temmuz Pazartesi 2025 tarihi için hava durumu, güneşli ve yüksek sıcaklıkların hakim olacağı bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 26°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 38°C ile 40°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 24°C ile 26°C arasında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde, açık hava etkinliklerinden kaçınılması önerilmektedir. Mümkünse bu etkinliklerin sabah veya akşam serinliğinde yapılması tercih edilmelidir. Tarım sektöründe çalışanlar, bitkilerin su ihtiyacını karşılamak için sabah erken saatlerde sulama yapmalıdır. Bu saatlerde buharlaşma daha az olacaktır.

Ayrıca, yüksek sıcaklıklar hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Solunum yolu rahatsızlıkları olan kişilerin, hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları önemlidir. Koruyucu maskeler kullanmaları da gereklidir. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için bol su içmek ve hafif, terletmeyen giysiler tercih etmek sağlığı korumak adına önem taşır.

Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceği unutulmamalıdır. Bu dönemde enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması önerilmektedir. Klima kullanımının minimumda tutulması, hem ekonomik hem de çevresel açıdan faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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