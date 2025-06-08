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Mardin 08 Haziran Pazar hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 08 Haziran Pazar hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Mardin 08 Haziran Pazar hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mardin, 8 Haziran 2025 Pazar günü sıcak bir gün yaşayacak. Hava durumu, bol güneş ışığıyla birlikte 36°C'lik yüksek sıcaklık ve 23°C'lik düşük sıcaklık gösterecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artmaya devam edecek. 9 Haziran Pazartesi günü 37°C, 10 Haziran Salı günü 38°C, 11 Haziran Çarşamba günü 38°C, 12 Haziran Perşembe günü 39°C, 13 Haziran Cuma günü 39°C ve 14 Haziran Cumartesi günü 42°C'ye ulaşması öngörülüyor.

Bu dönemde Mardin'de nem oranı %24 civarında. Yağış miktarı ise 3 mm ile oldukça düşük seviyelerde kalıyor. Haziran ayında gün ışığı süresi ortalama 13 saat civarındadır.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda güneş ışığından korunmak için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Tarım sektöründe çalışanların, erken saatlerde veya akşam serinliğinde çalışmaları önemlidir. Hayvanlar serin ve gölgelik alanlarda tutulmalıdır. Su kaynaklarının verimli kullanılması ve sulama sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi hayati öneme sahiptir.

Mardin'de Haziran ayı boyunca yüksek sıcaklıklar ve az yağış, bölgenin tipik iklim özelliklerindendir. Yerel halkın ve ziyaretçilerin sıcak hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olmaları önemlidir. Gerekli önlemlerin alınması büyük bir gereklilik taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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