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Mardin 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 09 Haziran Pazartesi hava durumu güneşli ve açık olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Mardin 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mardin'de 9 Haziran Pazartesi 2025 günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu bir atmosferle başlayacak. Gündüz sıcaklıkları 36°C, gece ise 25°C civarında olacak. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklık artacak. 10 Haziran Salı günü sıcaklık 38°C, 11 Haziran Çarşamba günü tekrar 38°C ve 12 Haziran Perşembe günü 40°C'ye ulaşması bekleniyor.

Mardin'in Haziran ayı genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahiptir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 33.8°C, gece sıcaklıkları ise 18.8°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı düşüktür. Nem oranı %24 civarındadır.

Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde vücut ısısını dengelemek gerekir. Bol su tüketimi önerilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Tarım sektöründe çalışanların, öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmaları ve yeterli sıvı alımına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Mardin'de Haziran ayı boyunca güneşli gün sayısı yüksektir. Bu durum, bölgenin tarım ve enerji üretimi açısından avantajlar sunar. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerini en aza indirmek için bireylerin ve tarım sektörünün gerekli önlemleri alması önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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