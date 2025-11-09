HABER

Mardin 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de hava durumu önümüzdeki günlerde değişiklik gösterecek. 9 Kasım Pazar günü güneşli bir sıcaklık bekleniyor. Gündüz 20°C, gece ise 9°C olacak. 10 Kasım'da parçalı bulutlu hava, 11 Kasım'da yüksek bulutlar içinde güneşli bir gün öngörülüyor. Sıcaklıklar giderek düşerken, kat kat giyinmek ve yanınızda ceket bulundurmak öneriliyor. Değişken hava koşulları için hazırlıklı olmak, dışarıdaki aktiviteleri daha keyifli kılacak.

Mardin'de 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 9°C'ye kadar düşecek. Nem oranı %30 civarında olacak. Rüzgar hızı 7 km/saat olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler görülecek. 10 Kasım Pazartesi günü parçalı bulutlu hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece sıcaklıkları ise 9°C civarında olacak. 11 Kasım Salı günü yüksek bulutlar arasında güneşli bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar gündüz 18°C, gece 11°C olacak. 12 Kasım Çarşamba günü puslu bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 17°C, gece ise 9°C olacak. 13 Kasım Perşembe günü bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 15°C, gece 8°C olacak. 14 Kasım Cuma günü daha sıcak hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20°C, gece 5°C civarında olacak. 15 Kasım Cumartesi günü hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 13°C, gece 9°C olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak da önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye kullanmak iyi bir tercihtir. Islanmaktan korunmanız için bu önlemleri almak gerekir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirimsiz giysiler tercih edebilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Dışarıdaki aktiviteleri daha keyifli hale getirir.

