Mardin 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlarla birlikte güneş ışıklarının bazen görüneceği şekilde olacak. Hava sıcaklıklarının en yüksek 30°C, en düşük ise 17°C olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mardin'in tipik Mayıs ayı iklimine işaret ediyor. Gündüzler sıcak, geceler ise serin geçecek.

13 Mayıs Salı günü hava daha serin olacak. En yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık ise 13°C civarında seyredecek. 14 ve 15 Mayıs Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer sağanak ve şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu günlerde hava sıcaklıkları 21°C ile 25°C arasında değişecek.

Mardin'de Mayıs ayı genellikle sıcak ve kuru geçer. Ancak bu hafta beklenen yağışlar, bölge için alışılmadık bir durum yaratıyor. Özellikle 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde dışarı çıkarken ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Yağışlı günlerde, özellikle de 14 ve 15 Mayıs'ta, açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Su birikintilerinden uzak durulmalı, elektrikli cihazlar kullanılırken dikkat edilmeli. Yağışların ardından zeminler kayganlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak da güvenlik açısından önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve buna göre planlama yapmak, olası olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olacaktır.