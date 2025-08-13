Mardin 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü sıcak ve güneşli bir havaya sahip olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıklarının ise 23°C’ye düşmesi öngörülüyor. Bu durum, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı olabilir.

14 Ağustos Perşembe günü de gündüz sıcaklığının 37°C, gece sıcaklığının 23°C olması tahmin ediliyor. 15 Ağustos Cuma günü benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Mardin'de sıcak ve güneşli günlerin süreceği görülüyor.

Böylesi sıcak ve kuru hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların önlem alması gerekmektedir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Bu nedenle güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilmektedir. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Böylece vücut ısısı dengede tutulabilir. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dışarıda bulunmamaları daha sağlıklı olacaktır. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemlerin uygulanması önem taşımaktadır. Olası sağlık sorunlarının önüne geçmek için dikkat edilmesi gerekmektedir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve aşırı sıcaklardan korunmak, yaz aylarında sağlıklı kalmanın anahtarıdır.