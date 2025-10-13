HABER

Mardin 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 13 Ekim'den itibaren genel olarak açık ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında, gece sıcaklıkları ise 21°C seviyelerinde seyredecek. Önümüzdeki günlerde gündüz sıcaklıkları 22-25°C arasında değişirken, gece sıcaklıkları 15-20°C olarak öngörülüyor. Yağışlar ise 17 Ekim ve 18 Ekim'de bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için bu süreç uygundur. Dışarı çıkarken önlemleri almayı unutmayın.

Doğukan Akbayır

Mardin'de 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 21°C seviyelerinde olacak. Nem oranı %32 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 2.9 km/saat bekleniyor. Gün doğumu saati 06:23, gün batımı saati 17:43 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 14 Ekim Salı günü gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 20°C olacak. 15 Ekim Çarşamba günü gündüz sıcaklığı yine 25°C, gece 20°C olarak tahmin ediliyor. 16 Ekim Perşembe günü gündüz sıcaklığı 24°C, gece 20°C olacak. 17 Ekim Cuma günü gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 20°C olarak öngörülüyor.

18 Ekim Cumartesi günü gündüz 23°C, gece 19°C olacak. 19 Ekim Pazar günü gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 18°C tahmin ediliyor. 20 Ekim Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 22°C, gece 18°C olacak. 21 Ekim Salı günü 22°C gündüz, 18°C gece tahmin ediliyor. 22 Ekim Çarşamba günü de gündüz sıcaklığı 22°C, gece 18°C olarak öngörülüyor.

23 Ekim Perşembe günü gündüz 22°C, gece 18°C olacak. 24 Ekim Cuma günü gündüz 22°C, gece 18°C tahmin ediliyor. 25 Ekim Cumartesi günü gündüz 21°C, gece 17°C olacak. 26 Ekim Pazar günü 20°C gündüz, 16°C gece tahmin ediliyor. 27 Ekim Pazartesi günü gündüz 19°C, gece 15°C olarak öngörülüyor.

28 Ekim Salı günü gündüz sıcaklığı 18°C, gece 15°C olacak. 29 Ekim Çarşamba günü gündüz 18°C, gece 15°C olarak tahmin ediliyor. 30 Ekim Perşembe günü gündüz 17°C, gece 13°C olacak. 31 Ekim Cuma günü gündüz sıcaklığı 16°C, gece 14°C olarak bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. 17 Ekim Cuma ve 18 Ekim Cumartesi günleri yağmur bekleniyor. Bu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor.

Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde gerekli önlemleri almak gerekmektedir. Açık hava etkinlikleri planlarken şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içerek susuz kalmamak sağlığınız açısından faydalı olacaktır. Uygun kıyafetler seçmeyi de ihmal etmemelisiniz.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
