Mardin 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 15-18 Kasım 2025 tarihleri arasında hava durumu değişkenlik gösterecek. 15 Kasım'da hafif yağmur bekleniyor, sıcaklık 8.7°C ile 13.3°C arasında seyredecek. Ardından 16 Kasım'da hafif yağmurlar ve açık hava öne çıkıyor. 17 Kasım'da güneşli bir hava hakim olacak ve sıcaklık 7°C ile 13°C arasında olacak. Salı günü parçalı bulutlu hava ile birlikte sıcaklıklar 6°C ile 12°C arasında tahmin ediliyor. Dışarıda su geçirmez giysiler giymek ve soğuktan korunmak önemli.

Hazar Gönüllü

Mardin'de 15 Kasım 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde hafif yağmurlar bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı en düşük 8.7°C, en yüksek 13.3°C olacak. Nem oranı %63 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar hızı ise saatte 7.1 km olarak ölçülecek. Gün doğumu 06:56, gün batımı 17:06 olarak hesaplandı.

16 Kasım 2025 Pazar günü hava hafif yağmurlu ve açık olacak. Sıcaklıklar en düşük 7°C, en yüksek 12°C civarında seyredecek. 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava güneşli olacak. Bu gün en düşük sıcaklık 7°C, en yüksek 13°C olarak tahmin ediliyor. 18 Kasım 2025 Salı günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 6°C, en yüksek 12°C seviyelerinde olacak.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan koruyacaktır. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kat kat giyinmek gerekecek. Soğuktan korunmak da büyük önem taşıyor. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

