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Mardin 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu dikkat çekiyor.

Mardin 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Mardin'de 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu dikkat çekiyor. Sıcaklık yüksek olacak, nem oranı düşük kalacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41°C'ye yükselebilir. Akşam saatlerinde ise 30°C civarına düşmesi bekleniyor. Nem oranı yaklaşık %24 seviyelerinde. Rüzgar hızı 29 km/s olarak tahmin ediliyor. Yağış ihtimali ise %3 civarında.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 16 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 35°C olacak. 17 Temmuz Perşembe günü 36°C, 18 Temmuz Cuma günü ise 37°C civarında sıcaklık bekleniyor. Nem oranı %19 ile %20 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5,7 km/s ile 6,28 km/s arasında olacak.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneşe maruz kalmaktan kaçınmak gereklidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca, güneş ışınlarının cilt üzerindeki zararlı etkilerini azaltmak için yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanılması önerilir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde, kapalı ve serin ortamlarda bulunmak sağlığı korumak açısından faydalıdır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemler sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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