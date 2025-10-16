HABER

Mardin 16 Ekim Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 16 Ekim 2025 tarihinden itibaren hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak kalacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarında olurken akşam ise 21°C'ye düşecek. Nem oranı %33 seviyelerinde seyredecek. 17 ve 18 Ekim'de de benzer sıcaklıklar öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunma önlemleri alması önemli. Özellikle 11:00 ile 15:00 saatlerinde güneş ışınları tehlikeli olabilir. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Mardin'de 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 21°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneybatıdan, saatte 5 km hızla esecek. Nem oranı ise %33 civarında olacak.

17 Ekim Cuma günü hava sıcaklığının 28.5°C olması tahmin ediliyor. 18 Ekim Cumartesi günü ise sıcaklık 21°C olarak bekleniyor. Her iki gün de açık ve güneşli geçecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli kalacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların koruyucu önlemler alması önemlidir. Gün ortasında, özellikle 11:00 ile 15:00 saatleri arasında güneş ışınları yoğunlaşacak. Bu saatlerde dışarıda bulunmak tehlikeli olabilir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Gün boyunca bol su içmek de vücudu susuz bırakmamaya yardımcı olur.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerektiği anlamına gelir. Evde kalınması gereken saatlerde serin, gölgeli alanlarda vakit geçirmek önerilir. Klima veya vantilatör kullanmak ortamın serin tutulmasına yardımcı olur. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Hafif, sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir.

Rüzgar hızının düşük olması, açık alanlarda toz ve polenlerin birikmesine neden olabilir. Alerjik reaksiyonlara yatkın kişilerin sabah ve akşam saatlerinde maske takmaları önerilir. Alerji ilaçlarının düzenli kullanımı da faydalı olacaktır.

