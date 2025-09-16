HABER

Mardin 16 Eylül Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Melih Kadir Yılmaz

Mardin'de 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklarının 32°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 18°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mardin'in tipik Eylül ayı iklimine uygundur. Genellikle sıcak ve kuru hava koşullarını yansıtmaktadır.

17 Eylül Çarşamba'dan 20 Eylül Cumartesi'ye kadar hava koşullarının benzer şekilde devam edeceği öngörülüyor. Gündüz sıcaklıklarının 30-31°C arasında, gece sıcaklıklarının ise 14-16°C arasında seyretmesi bekleniyor. Bu dönemde de açık ve güneşli hava koşullarının hakim olması tahmin ediliyor.

Mardin'de bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde olacak. Bu nedenle, vatandaşların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih etmek faydalıdır. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde, özellikle 10:00-16:00 arasında, gölgede kalmak veya kapalı alanlarda bulunmak önerilir.

Rüzgar hızlarının düşük olması bekleniyor. Bu, hava koşullarının sakin ve stabil olacağı anlamına geliyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle, açık hava etkinliklerini sabah erken saatlere veya akşam serinliğine denk getirmek daha sağlıklı olacaktır.

Mardin'de 16 Eylül 2025 ve takip eden günlerde hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Güneşten korunmak, yeterli su tüketmek ve uygun kıyafetler giymek, sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürdürmek için önemlidir.

hava durumu Mardin
