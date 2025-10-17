Mardin 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu, açık ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 27°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranının düşük seviyelerde kalacağı tahmin edilmektedir. Akşam saatlerinde sıcaklıkların 18-20°C'ye düşmesi öngörülmektedir.

18 Ekim Cumartesi günü hava açık ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların 20°C civarında seyretmesi beklenmektedir. 19 Ekim Pazar günü hava güneşli kalacak. Sıcaklıkların 18°C civarında olması tahmin edilmektedir. 20 Ekim Pazartesi günü yüksek bulutlar arasında güneş görünecek. Sıcaklıkların 17°C civarında olacağı belirtilmektedir.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli görünmektedir. Bununla birlikte, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Sabahları ve akşamları dışarı çıkarken yanınıza ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka veya güneş koruyucu kullanmanız önerilir. Düşük nem oranı nedeniyle cildinizi korumak amacıyla nemlendirici de kullanabilirsiniz. Rüzgarın hafif olacağı tahmin edilmektedir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak iyi bir fikir olabilir.