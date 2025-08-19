HABER

Mardin 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 19 Ağustos 2025 Salı günü bol güneş ışığı altında yüksek sıcaklıklarla karşılaşacak.

Çiğdem Sevinç

Mardin, 19 Ağustos 2025 Salı günü bol güneş ışığı altında yüksek sıcaklıklarla karşılaşacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 39°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 20°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 20 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 37°C, gece sıcaklığının 21°C olması tahmin ediliyor. 21 Ağustos Perşembe günü gündüz sıcaklığı 39°C, gece sıcaklığı ise 27°C olacak. 22 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığı 40°C, gece sıcaklığı 24°C civarında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmasını gerektiriyor. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde gölge alanlarda kalmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bol su tüketmek önem taşır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Tarım sektöründe çalışanlar, sabah erken saatlerde sulama işlemlerini yapmalıdır. Bu, sıcak koşullardan olumsuz etkilenmelerini önleyecektir. Alınan bu önlemler, bireylerin ve toplumun sağlığını korumaya yardımcı olur.

Ağustos ayında Mardin'in iklimi, yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları ile karakterizedir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 37.8°C, gece sıcaklıkları ise 22.9°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı oldukça düşüktür. Nem oranı %21 civarındadır. Bu sıcak ve kuru hava koşullarında dikkatli olmak gerekir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların önlem alması gerekmektedir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Bu nedenle güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilmektedir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu sayede vücut ısısı dengede tutulabilir. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dışarıda bulunmamaları daha sağlıklı olacaktır. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemlerin uygulanması önemlidir. Olası sağlık sorunlarının önüne geçmek için dikkat edilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve aşırı sıcaklardan korunmak, yaz aylarında sağlıklı kalmanın anahtarıdır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
