Mardin 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak.

Mardin 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Mardin, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz hava sıcaklığının 38°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 21°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 21 Ağustos Perşembe günü gündüz sıcaklığının 40°C, geceyse 27°C olması tahmin ediliyor. 22 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığı yine 40°C civarında, gece sıcaklığı ise yaklaşık 24°C olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması gerektiğini gösteriyor. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde gölge alanlarda kalmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bol su tüketmek önem taşır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Tarım sektöründe çalışanlar, sabahın erken saatlerinde sulama işlemlerini yapmalıdır. Bu, sıcak koşullardan olumsuz etkilenmelerini önler. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması sağlık açısından büyük önem taşır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemlerin uygulanması önemlidir. Olası sağlık sorunlarının önüne geçmek için dikkat edilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, aşırı sıcaklardan korunmak yaz aylarında sağlıklı kalmanın anahtarıdır.

hava durumu Mardin
