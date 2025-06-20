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Mardin 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de, 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak.

Mardin 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mardin'de, 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C civarında, gece ise 17°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mardin'in Haziran ayındaki tipik hava koşullarına uygun. Genellikle açık ve güneşli bir hava hakim olacaktır.

21 ve 22 Haziran tarihlerinde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Her iki gün için gündüz sıcaklıklarının 33-34°C aralığındayken, gece sıcaklıklarının 17-18°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Haziran ayı boyunca Mardin'de hava genellikle sıcak ve güneşli, nem oranı ise düşüktür. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde aşırı sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları hissedilecektir. Bu koşullar altında açık hava etkinlikleri planlayanların, güneşten korunmak için uygun önlemler alması önemlidir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler arasında hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, bol su içmek ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunmak sayılabilir. Ayrıca, güneşe çıkarken geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı güneş gözlükleri kullanmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, kişisel sağlığı korumaya yardımcı olur ve yazın tadını daha rahat çıkarmayı sağlar.

Mardin'de 20 Haziran 2025 Cuma günü ve takip eden günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Uygun giyim ve su tüketimi gibi basit önlemlerle yazın keyfini güvenli bir şekilde çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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