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Mardin 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 20 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Mardin 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mardin'de 20 Temmuz 2025 Pazar günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Gündüz sıcaklık 36°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklık 23°C civarında kalması bekleniyor. Nem oranı %22 dolaylarında olacak. Rüzgar, güney yönünden saatte yaklaşık 6.61 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. 21 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 36°C'ye ulaşacak. 22 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 44°C'ye kadar çıkacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde daha fazla hissedilecek.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, güneş çarpması riskini artırabilir. Bu nedenle, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Şapka ve güneş koruyucu kullanmak faydalıdır. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Mümkünse serin ortamlarda kalmaları iyi bir tercihtir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde, bu önlemleri alarak sağlığınızı korumak önemlidir.

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hava durumu Mardin
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