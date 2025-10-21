Mardin 21 Ekim Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 21 Ekim 2025 Salı günü hava durumu, parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu olması bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 19°C olacak. Gece en düşük sıcaklık ise 11°C civarında olacak. Nem oranı %53 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 5.1 km/saat şeklinde öngörülüyor. Gün doğumu saati 06:30'dur. Gün batımı ise 17:32'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler gözlemlenecek. 22 Ekim Çarşamba günü açık ve güneşli bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık ise 12.5°C olacak. 23 Ekim Perşembe günü kısmen güneşli bir hava yaşanacak. 24 Ekim Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 25 Ekim Cumartesi tamamen güneşli bir hava tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. 21 Ekim'de beklenen hafif yağmur için uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak da iyi bir fikir. Diğer günlerde güneşli hava koşulları öngörüldüğü için koruyucu önlemler almak gerekli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de sağlığınız açısından önem taşır. Rüzgar hızının düşük olacağı tahmin edilen günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar olacaktır.