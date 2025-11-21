Mardin 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 18°C civarlarında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklığın 10°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7 km hızla esecek. Nem oranı sabah %89, gündüz %84, akşam %92 ve gece %94 seviyelerinde olacak.

Cumartesi günü hava parçalı az bulutlu. Sıcaklık 13°C ile 13°C arasında değişecek. Pazar günü ise hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 11°C arasında seyredecek.

Bu dönem ılıman ve güneşli hava koşullarıyla geçecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Özellikle sabahları ve akşamları kalın giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hafif bir ceket veya uzun kollu bir üst yeterli olabilir. Rüzgar kuzeydoğudan estiği için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Nem oranının yüksek olduğu sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması önemlidir.

Astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanların bu duruma dikkat etmesi gerekecek. Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam sıcaklıklar düşünce kalın giysiler tercih edilmeli. Gündüz hafif bir ceket yeterli olabilir. Rüzgarın kuzeydoğudan etkisi altında, rüzgar geçirmeyen giysiler seçilmelidir. Sağlığa dikkat etmek için nem oranı konusunda özen gösterilmelidir.