HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 22 Nisan Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 22 Nisan 2025 Salı günü, hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 29°C, geceleri ise 15°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mardin'in tipik Nisan ayı iklimine uygundur. Ortalama gündüz sıcaklıkları 19°C, geceleri ise 9°C’dir.

Mardin 22 Nisan Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

23 Nisan Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli bir karışım sunacak. Gündüz sıcaklıkları 29°C, gece ise 14°C olacak. 24 Nisan Perşembe günü, artan bulutlarla birlikte gündüz sıcaklıkları 28°C, gece ise 17°C seviyelerine ulaşacak. 25 Nisan Cuma günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece ise 10°C olacak.

Mardin'de Nisan ayı boyunca ortalama 72 mm yağış bekleniyor. Bu dönemde, yağmurlu gün sayısı 11'dir. Güneşli gün sayısı ise 12 olarak öngörülmektedir. 25 Nisan Cuma günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Gündüz artan sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler ve güneş koruyucu ürünler kullanılması tavsiye edilir. Sıcak havalarda yeterli su tüketimi de sağlık açısından önemlidir. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınılması önerilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakıcı kadından 2 yaşındaki çocuğa şiddet Bakıcı kadından 2 yaşındaki çocuğa şiddet
İmamoğlu seslendi, CHP kolları sıvadıİmamoğlu seslendi, CHP kolları sıvadı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Hükümet düğmeye bastı: Bunu yapana af yok, normal cezadan daha fazla ödeyecek

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Hükümet düğmeye bastı: Bunu yapana af yok, normal cezadan daha fazla ödeyecek

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kaldı!

Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kaldı!

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Antalya’da ve Muğla... İnanılır gibi değil; Köpek balığı tekneye saldırdı...

Antalya’da ve Muğla... İnanılır gibi değil; Köpek balığı tekneye saldırdı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.