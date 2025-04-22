Mardin 22 Nisan Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

23 Nisan Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli bir karışım sunacak. Gündüz sıcaklıkları 29°C, gece ise 14°C olacak. 24 Nisan Perşembe günü, artan bulutlarla birlikte gündüz sıcaklıkları 28°C, gece ise 17°C seviyelerine ulaşacak. 25 Nisan Cuma günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece ise 10°C olacak.

Mardin'de Nisan ayı boyunca ortalama 72 mm yağış bekleniyor. Bu dönemde, yağmurlu gün sayısı 11'dir. Güneşli gün sayısı ise 12 olarak öngörülmektedir. 25 Nisan Cuma günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Gündüz artan sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler ve güneş koruyucu ürünler kullanılması tavsiye edilir. Sıcak havalarda yeterli su tüketimi de sağlık açısından önemlidir. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınılması önerilmektedir.