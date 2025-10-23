Mardin 23 Ekim Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 16°C civarında seyredecek. Nem oranı %57. Rüzgar hızı 9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:32. Gün batımı saati 17:29.

24 Ekim Cuma günü kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C'den, gece sıcaklıkları ise 14°C'den düşük olmayacak. Nem oranı %35 ile 9.2 km/saat rüzgar hızı öngörülüyor. 25 Ekim Cumartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C seviyesinde kalacak. Gece sıcaklıkları 15°C'ye gerileyecek.

26 Ekim Pazar günü de güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C. Gece sıcaklıkları ise 14°C civarında olacak. Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22-26°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 14-16°C'te seyredecek. Nem oranları %35-57 arasında, rüzgar hızları ise 5-9 km/saat arasında olacak.

Bu hava koşullarında dışarıda bulunanların dikkatli olması gerekmekte. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde korunmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gerekecek. Güneşin olumsuz etkilerinden koruyucu kremler kullanmak da sağlık açısından önemlidir. Ayrıca, gölgede kalmak da yarar sağlayacaktır.

Sonuç olarak, Mardin'de önümüzdeki günlerde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22-26°C, gece sıcaklıkları ise 14-16°C arasında değişecek. Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli tedbirleri almak önemlidir.