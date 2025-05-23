Mardin 23 Mayıs Cuma hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu gündüz saatlerinde 28°C, gece ise 22°C olacak. Hava genellikle güneşli geçecek. 24 Mayıs Cumartesi günü sıcaklıklar yine 28°C gündüz ve 22°C gece olarak sürecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. 25 Mayıs Pazar günü gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 20°C olacak. Yine bol güneş ışığı hakim olacak.

Mayıs ayı boyunca Mardin'de ortalama yüksek sıcaklıklar 22°C ile 29°C arasında değişiyor. Düşük sıcaklıklar ise 5°C ile 14°C arasında seyrediyor. Bu dönemde yağış ihtimali düşüktür. Nem oranı genellikle %51 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genellikle güneşli ve sıcak geçmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmak için uygun önlemler alması önemlidir. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilmeli. Akşam serinliğine karşı daha kalın giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak ve yeterli su tüketmek sağlığınız açısından önemlidir.

Mardin'de Mayıs ayı boyunca ortalama 19 güneşli gün, 9 uzun süre yağışlı gün ve 1 yağışsız, bulutlu gün yaşanıyor. Nem oranı %51 olup, yıllık ortalama yağış miktarı 44 milimetre olarak kaydedilmiştir.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava koşullarının genellikle güneşli ve sıcak geçeceği bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafet seçimi yapması, güneş ışınlarından korunması ve yeterli su tüketmesi sağlıklı bir deneyim için önemlidir.