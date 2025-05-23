HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 23 Mayıs Cuma hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 23 Mayıs Cuma hava durumu gündüz saatlerinde 28°C, gece ise 22°C olacak.

Mardin 23 Mayıs Cuma hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mardin'de 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu gündüz saatlerinde 28°C, gece ise 22°C olacak. Hava genellikle güneşli geçecek. 24 Mayıs Cumartesi günü sıcaklıklar yine 28°C gündüz ve 22°C gece olarak sürecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. 25 Mayıs Pazar günü gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 20°C olacak. Yine bol güneş ışığı hakim olacak.

Mayıs ayı boyunca Mardin'de ortalama yüksek sıcaklıklar 22°C ile 29°C arasında değişiyor. Düşük sıcaklıklar ise 5°C ile 14°C arasında seyrediyor. Bu dönemde yağış ihtimali düşüktür. Nem oranı genellikle %51 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genellikle güneşli ve sıcak geçmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmak için uygun önlemler alması önemlidir. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilmeli. Akşam serinliğine karşı daha kalın giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak ve yeterli su tüketmek sağlığınız açısından önemlidir.

Mardin'de Mayıs ayı boyunca ortalama 19 güneşli gün, 9 uzun süre yağışlı gün ve 1 yağışsız, bulutlu gün yaşanıyor. Nem oranı %51 olup, yıllık ortalama yağış miktarı 44 milimetre olarak kaydedilmiştir.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava koşullarının genellikle güneşli ve sıcak geçeceği bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafet seçimi yapması, güneş ışınlarından korunması ve yeterli su tüketmesi sağlıklı bir deneyim için önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
9 ilin milli eğitim müdürleri görevden alındı9 ilin milli eğitim müdürleri görevden alındı
Vahdettin'in torununun çalıntı eşyaları satıldı! Milyonluk zararVahdettin'in torununun çalıntı eşyaları satıldı! Milyonluk zarar

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeşilçam oyuncusu evinde bıçaklandı! Hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu evinde bıçaklandı! Hayatını kaybetti

Eski bakanın oğlu Avukat Çaka Kul hayatını kaybetti! Ebru Gündeş ile sözlenmişti

Eski bakanın oğlu Avukat Çaka Kul hayatını kaybetti! Ebru Gündeş ile sözlenmişti

Tır şoförü üç kardeş Çin mafyasıyla karşı karşıya kaldı

Tır şoförü üç kardeş Çin mafyasıyla karşı karşıya kaldı

İzmir'de 'aile boyu dolandırıcılık': Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler!

İzmir'de 'aile boyu dolandırıcılık': Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler!

Destici, tarih verdi: Erken seçim ihtimali oldukça yüksek

Destici, tarih verdi: Erken seçim ihtimali oldukça yüksek

Eski Sağlık Bakanı'nın hastanesinin adı skandallara karışmıştı! Hastaneyle ilgili yeni gelişme

Eski Sağlık Bakanı'nın hastanesinin adı skandallara karışmıştı! Hastaneyle ilgili yeni gelişme

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.