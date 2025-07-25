Mardin 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 25 Temmuz 2025 Cuma günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 45°C'ye kadar yükselmesi beklenmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra daha belirgin olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklıklar 31°C civarında seyredecektir. Rüzgar hafif olacak ve kuzeydoğu yönünden esecektir. Nem oranı ise düşük seviyelerde kalacaktır.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer sıcaklıklar devam edecektir. 26 Temmuz Cumartesi günü, hava sıcaklığının 43°C'ye kadar çıkması öngörülmektedir. 27 Temmuz Pazar günü sıcaklıkların 43°C civarında kalması beklenmektedir. 28 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 43°C'ye ulaşması tahmin edilmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha da hissedilecektir.

Aşırı sıcak hava koşulları, sağlık açısından riskler oluşturabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin dikkatli olması gerekmektedir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketilmeli ve güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunulmamalıdır. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, klima veya vantilatörlerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Serin ortamlarda vakit geçirmek de önemlidir. Sıcak hava dalgaları, elektrik kesintilerine neden olabileceğinden hazırlıklı olunmalıdır.

Mardin'de önümüzdeki günlerde aşırı sıcak hava koşulları beklenmektedir. Bu dönemde, kişisel sağlık ve yaşam konforu için gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır.