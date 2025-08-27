Mardin 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38°C'ye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 20°C civarına düşecek. Bu dönemde nem oranı %21 olacak. Rüzgar hızı ise 4-7 km/saat arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 28 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığı 38°C olacak. 29 Ağustos Cuma günü bu sıcaklık 39°C'ye çıkacak. 30 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık 41°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 20-23°C arasında değişecek. Nem oranı yine %21 civarında kalacak. Rüzgar hızı da 4-7 km/saat arasında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak saatlerde, özellikle öğle ve öğleden sonra, dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Tarım alanlarında çalışanların, güneşin en etkili olduğu saatlerde işleri sınırlamaları önemlidir. Ayrıca, bol su tüketmeleri gerekmektedir. Su kaynaklarının verimli kullanılması ve sulama sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi gerekmektedir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, insan sağlığı ve tarım ürünlerinin korunması açısından kritik öneme sahiptir.