Mardin 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü açık ve güneşli bir hava ile karşılanıyor. Gündüz sıcaklıkları 25°C’ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 11°C civarında seyredecek. Rüzgarlar hafif esiyor. Rüzgar kuzey yönünden olacak. Nem oranı %33 ile %37 arasında değişecek. Bu koşullar, açık hava etkinliklerine uygun bir gün sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 28 Ekim Salı, gündüz sıcaklıkları 26°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 12°C civarında seyredecek. 29 Ekim Çarşamba, gündüz sıcaklıkları 26°C olarak tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları yine 12°C civarında olacak. 30 Ekim Perşembe, gündüz sıcaklıkları 25°C olacak. Gece sıcaklıkları 12°C seviyelerinde kalacak. 31 Ekim Cuma günü gündüz sıcaklıkları 25°C olarak öngörülüyor. Gece sıcaklıkları yine 12°C olacak. Hava koşullarının genel olarak güneşli ve ılıman kalması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem. Fakat sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu durumda yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Bol su içmek de sağlığınızı korur.

