Mardin 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Gece sıcaklığı ise 18°C'ye düşecek. Puslu güneşli bir hava bekleniyor. Bu durum, güneş ışınlarının hafif dağılacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları serinleyecek. 29 Eylül Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 24°C olacak. Gece sıcaklığı ise 15°C'ye iniyor. 30 Eylül Salı günü hava daha serinleşecek. Gündüz 21°C, gece 17°C olacak. 1 Ekim Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 23°C olacak. Gece sıcaklığı ise 16°C olur. 2 Ekim Perşembe gününde hava biraz ısınacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 15°C seviyelerine ulaşacak. 3 Ekim Cuma günü tekrar artış olacak. Gündüz 28°C, gece 10°C olacak. 4 Ekim Cumartesi günü hava oldukça sıcak. Gündüz 33°C, gece ise 13°C civarında seyredecek.

Bu dönemde ani hava değişiklikleri görülebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilir. Gün içinde güneşli saatlerde hafif kıyafetler tercih edilebilir. Sabah ve akşam serinliğine karşı ceket veya hırka bulundurmak faydalıdır. Ayrıca, ani sıcaklık artışlarına karşı dikkatli olunmalı. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su içmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Tarım ve açık hava faaliyetleriyle uğraşanların güneşin dik olduğu saatlerde işlerini sınırlamaları önerilir. Uygun koruyucu ekipman kullanmaları da önemlidir.