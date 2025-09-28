HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 28 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu serin bir gün olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C civarında olacak.

Mardin 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Gece sıcaklığı ise 18°C'ye düşecek. Puslu güneşli bir hava bekleniyor. Bu durum, güneş ışınlarının hafif dağılacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları serinleyecek. 29 Eylül Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 24°C olacak. Gece sıcaklığı ise 15°C'ye iniyor. 30 Eylül Salı günü hava daha serinleşecek. Gündüz 21°C, gece 17°C olacak. 1 Ekim Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 23°C olacak. Gece sıcaklığı ise 16°C olur. 2 Ekim Perşembe gününde hava biraz ısınacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 15°C seviyelerine ulaşacak. 3 Ekim Cuma günü tekrar artış olacak. Gündüz 28°C, gece 10°C olacak. 4 Ekim Cumartesi günü hava oldukça sıcak. Gündüz 33°C, gece ise 13°C civarında seyredecek.

Bu dönemde ani hava değişiklikleri görülebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilir. Gün içinde güneşli saatlerde hafif kıyafetler tercih edilebilir. Sabah ve akşam serinliğine karşı ceket veya hırka bulundurmak faydalıdır. Ayrıca, ani sıcaklık artışlarına karşı dikkatli olunmalı. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su içmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Tarım ve açık hava faaliyetleriyle uğraşanların güneşin dik olduğu saatlerde işlerini sınırlamaları önerilir. Uygun koruyucu ekipman kullanmaları da önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'de kahreden kaza! İşçileri taşıyordu, tıra çarptı: 3 ölüMersin'de kahreden kaza! İşçileri taşıyordu, tıra çarptı: 3 ölü
Polisi görünce bahçeye attığı su şişesinden uyuşturucu çıktıPolisi görünce bahçeye attığı su şişesinden uyuşturucu çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.