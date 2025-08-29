HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 29 Ağustos Cuma hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 29 Ağustos Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Mardin 29 Ağustos Cuma hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de, 29 Ağustos 2025 Cuma günü parlak güneş ışıkları altında sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C, gece ise 24°C olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 30 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 39°C'ye, 31 Ağustos Pazar günü ise 38°C'ye ulaşacak. Eylül ayının ilk günlerinde de sıcak hava koşullarının devam edeceği tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Açık hava etkinliklerinden bu saatlerde kaçınmak, kapalı alanlarda kalmak daha sağlıklı olacaktır. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde gölgede kalmak önemlidir. Koruyucu giysiler giymek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Tarım sektöründe çalışanlar, sulama işlemlerini sabahın erken saatlerinde yapmalıdır. Bu, sıcak koşullardan olumsuz etkilenmeyi önleyecektir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması sağlık açısından önem taşır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemleri almak kritik önem taşır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve aşırı sıcaklardan korunmak, yaz aylarında sağlıklı kalmanın anahtarıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone 17 sonrası Apple’ın satıştan kaldıracağı 7 ürüniPhone 17 sonrası Apple’ın satıştan kaldıracağı 7 ürün
Bingöl’de 1 kilo esrar ele geçirildiBingöl’de 1 kilo esrar ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Tuncay Meriç’in katili yakalandı!

Tuncay Meriç’in katili yakalandı!

Bakan Fidan'dan "kılıç kını" açıklaması: "Geri adım atmayız"

Bakan Fidan'dan "kılıç kını" açıklaması: "Geri adım atmayız"

Kayınpeder dehşeti! Damadına evde kurşun yağdırdı

Kayınpeder dehşeti! Damadına evde kurşun yağdırdı

ABD'den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti

ABD'den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.