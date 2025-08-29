Mardin 29 Ağustos Cuma hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de, 29 Ağustos 2025 Cuma günü parlak güneş ışıkları altında sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C, gece ise 24°C olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 30 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 39°C'ye, 31 Ağustos Pazar günü ise 38°C'ye ulaşacak. Eylül ayının ilk günlerinde de sıcak hava koşullarının devam edeceği tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Açık hava etkinliklerinden bu saatlerde kaçınmak, kapalı alanlarda kalmak daha sağlıklı olacaktır. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde gölgede kalmak önemlidir. Koruyucu giysiler giymek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Tarım sektöründe çalışanlar, sulama işlemlerini sabahın erken saatlerinde yapmalıdır. Bu, sıcak koşullardan olumsuz etkilenmeyi önleyecektir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması sağlık açısından önem taşır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemleri almak kritik önem taşır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve aşırı sıcaklardan korunmak, yaz aylarında sağlıklı kalmanın anahtarıdır.