Mardin 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıklar 16°C seviyelerine düşecektir. Nem oranı %51 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı ise 14 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:38'dir. Gün batımı saati 17:23 olarak hesaplanmıştır.

30 Ekim Perşembe günü hava sıcaklığının 20°C civarına düşmesi bekleniyor. 31 Ekim Cuma günü ise sıcaklık 22°C seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacaktır.

Hava koşulları bu dönemde açık ve güneşli kalacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamalıyız. Bu nedenle, sabahları ve akşamları dışarı çıkarken yanınıza ceket almanız faydalı olacaktır. Gün boyunca güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalısınız. Böylece, hem gündüz hem de gece saatlerinde rahat bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.