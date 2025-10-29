HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de, 29 Ekim 2025 tarihinde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığının 22°C, gece ise 16°C civarında seyretmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde 30 Ekim'de sıcaklık 20°C'ye düşecek. Hava koşulları bu dönemde genel olarak güneşli kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde ceket bulundurmak önemli. Güneş ışınlarından korunmak için gündüz saatlerinde güneş koruyucu kullanmalısınız. İşte detaylar...

Mardin 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıklar 16°C seviyelerine düşecektir. Nem oranı %51 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı ise 14 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:38'dir. Gün batımı saati 17:23 olarak hesaplanmıştır.

30 Ekim Perşembe günü hava sıcaklığının 20°C civarına düşmesi bekleniyor. 31 Ekim Cuma günü ise sıcaklık 22°C seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacaktır.

Hava koşulları bu dönemde açık ve güneşli kalacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamalıyız. Bu nedenle, sabahları ve akşamları dışarı çıkarken yanınıza ceket almanız faydalı olacaktır. Gün boyunca güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalısınız. Böylece, hem gündüz hem de gece saatlerinde rahat bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da fırtına ve hortum faciası!Ankara'da fırtına ve hortum faciası!
Liseli kızları taciz etti, esnaf müdahale etti...Liseli kızları taciz etti, esnaf müdahale etti...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.