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Mardin 29 Nisan Salı hava durumu: Bugün Mardin'de hava durumu nasıl?

Mardin 29 Nisan Salı hava durumu merak ediliyor. Mardin'de bugün hava durumunun yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Mardin 29 Nisan Salı hava durumu: Bugün Mardin'de hava durumu nasıl?
Nilgün Akbıyık

Mardin'de 29 Nisan 2025 Salı günü yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 10°C civarında olacak. Bu dönemde Mardin'de ortalama gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı da 10°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler görülecek. 30 Nisan Çarşamba günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı 10°C civarında seyredecek. 1 Mayıs Perşembe günü parçalı bulutlu hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı 10°C olacak. 2 Mayıs Cuma günü yağmurlu bir hava tahmini var. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı 10°C civarında olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü yağmurlu koşullar devam edecek. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı 10°C olacak. 4 Mayıs Pazar günü de yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı 10°C civarında olacak. 5 Mayıs Pazartesi günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 11°C olacak.

Mardin'de Mayıs ayında ortalama gündüz sıcaklığı 20.2°C, gece sıcaklığı ise 12.7°C olarak kaydedilmektedir. Bu dönemde yağış miktarı 33 mm, nem oranı %42 civarındadır.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Gündüz sıcaklıkları 20°C civarında, geceleri ise 10°C civarında olacaktır. Akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu nedenle akşam dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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