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Mardin 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle sıcak olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Mardin 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mardin'de 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığıyla birlikte 28°C bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik yaz koşullarını gösteriyor.

Hafta sonu ve sonraki günlerde hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 31 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 32°C'ye yükselecek. 1 Haziran Pazar günü ise sıcaklık 36°C olacak. 2 Haziran Pazartesi günü sıcaklık biraz düşerek 31°C civarına gerileyecek.

Bu dönemde, yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak büyük önem taşıyor. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Cilt koruması için güneş kremi sürmek de önemlidir. Ayrıca, bol su içerek vücudun susuz kalmasını önlemek gerekir. Aşırı sıcaklardan kaynaklanabilecek sağlık sorunlarını engellemek de büyük önem taşır.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu grupların aşırı sıcaklardan korunmaları teşvik edilmelidir. Evde perdeleri kapalı tutmak, fan veya klima kullanmak iç mekanları serin tutar.

Sıcak hava koşullarına hazırlıklı olmak kişisel konforu artırır. Ayrıca sağlık risklerini azaltır. Hava durumunu takip ederek gerekli önlemleri almak, yaz aylarında daha sağlıklı ve keyifli bir yaşam sürmeye yardımcı olur.

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hava durumu Mardin
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