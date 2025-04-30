Mardin 30 Nisan Çarşamba hava durumu! Bugün Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında, gece ise 10°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin mevsim normallerine uygundur.

1 Mayıs Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 10°C civarında kalacak. 2 Mayıs Cuma günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece ise 13°C olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece ise 13°C civarında olacak. 4 Mayıs Pazar günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece ise 15°C olacak. 5 Mayıs Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece ise 11°C olacak. 6 Mayıs Salı günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C, gece ise 15°C olacak.

Mardin'in iklimi Mayıs ayında ortalama 20.2°C gündüz ve 12.7°C gece sıcaklıkları sunuyor. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 33 mm olup, yağmurlu gün sayısı 4'tür. Nem oranı ise %42 civarındadır.

Bölgedeki hava koşulları ılımandır. Ancak 2 Mayıs Cuma günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar ani hava değişimlerine neden olabilir. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Ayrıca ani yağışların olabileceği günlerde yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmak olası rahatsızlıkları önleyecektir.