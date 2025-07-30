Mardin 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 44°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Düşük nem oranı, sıcaklığın daha fazla hissedilmesine yol açabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 31 Temmuz Perşembe günü sıcaklıkların 43°C, 1 Ağustos Cuma günü 42°C, 2 Ağustos Cumartesi günü 38°C, 3 Ağustos Pazar günü 37°C ve 4 Ağustos Pazartesi günü 42°C civarında olması bekleniyor. Bu durum, Mardin'de yaz aylarında alışık olunan yüksek sıcaklıkların süreceğini gösteriyor.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, güneş çarpması riskini artırabilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Şapka ve güneş koruyucu kullanılmalı. Bol su tüketilmeli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekir. Gerekiyorsa serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde, bu önlemleri alarak sağlığınızı korumak önemlidir.