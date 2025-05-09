Mardin 9 Mayıs Cuma hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu serin bir atmosferi işaret ediyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 17°C civarında olacak. Hava genellikle güneşli olacak.

Hafta sonu, 10 Mayıs Cumartesi günü hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 25°C'ye ulaşacak. Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. 11 Mayıs Pazar günü hava 24°C civarında kalacak. Hava bulutlu ile güneşli arasında değişkenlik gösterecek. 12 Mayıs Pazartesi günü de benzer sıcaklıklar devam edecek. Hava yine bulutlu ile güneşli arasında olacak.

Mardin'de Mayıs ayı genellikle ılıman ve güneşli geçer. Ortalama gündüz sıcaklıkları 22°C ile 29°C arasında değişir. Gece sıcaklıkları ise 5°C ile 14°C arasında seyreder. Bu dönemde yağış ihtimali düşer. Nem oranı genellikle %51 civarındadır.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de sağlığı korumaya yardımcı olur.